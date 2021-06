I Carabinieri di Aprilia hanno tratto in arresto un uomo di 28 anni del posto. I militari, nell'ambito di un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno ammanettato nella flagranza del reato di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il giovane

durante una perquisizione veicolare e personale, veniva trovato in possesso di grammi 8 di cocaina suddivisi in dosi , il tutto sottoposto a sequestro. Il prevenuto su ordine dell'autorità giudiziaria è stato condotto presso il proprio domicilio in regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.