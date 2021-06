I militari della compagnia carabinieri di Latina - nor sezione radimobile- durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto ed alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, nel transitare in una via di Sezze hanno tre individui che tentavano di forzare la serranda di un esercizio commerciale. I malfattori alla vista dei militari operanti, si davano a precipitosa fuga a bordo di un'autovettura abbandonata lungo la strada dopo un breve inseguimento, facendo perdere le proprie tracce. Il mezzo, risultato asportato poco prima in Sermoneta, è stato restituito legittimo proprietario mentre le attività volte all'individuazione dei tre soggetto sono tuttora in corso.