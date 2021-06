Morte cerebrale dichiarata dai medici dell'ospedale San Camillo di Roma per G.C., un diciannovenne di Penitro di Formia, il quale ieri sera è stato coinvolto in un grave incidente stradale sulla via Appia a Scauri. Il giovane era a bordo del suo scooter quando per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri si è scontrato con una Renault Clio condotta da un impiegato di origini sarde. L'impatto è stato cilentissimo tanto che il giovane rimaneva ferito gravemente a terra. Dopo i primi soccorsi il ferito è stato trasferito al San Camillo di Roma, dove i sanitari hanno fatto di tutto per salvarlo. Stamattina la morte cerebrale dichiarata dai medici capitolini.