Lo hanno sorpreso con 125 chili di hashish nascosti nel doppio fondo di un furgone rubato: per questo la polizia ha arrestato a Firenze un 58enne nato e residente a Latina.

Una pattuglia della sottosezione Polizia Stradale di Firenze ha sottoposto a controllo, in corrispondenza del casello A/1 di Firenze Nord, un autocarro Fiat Ducato con a bordo il solo conducente, un uomo di 58 anni nato e residente a Latina.



Ad un primo controllo dei documenti di circolazione, sono emersi dubbi circa la lecita provenienza del veicolo, il quale, infatti, a seguito di successivi e approfonditi accertamenti, è risultato provento di furto avvenuto due mesi prima a Latina. Gli agenti hanno proceduto quindi alla perquisizione del mezzo e nella circostanza hanno notato che il pianale in legno, posto a protezione del vano di carico, risultava leggermente sollevato e le relative viti di fissaggio non perfettamente posizionate.



La rimozione del pianale ha permesso di rinvenire un doppiofondo, nascosto da una botola ad azionamento idraulico, all'interno della quale sono state rinvenute 26 buste di cellophane termosaldate contenenti delle confezioni sferiche nelle quali erano occultata sostanza stupefacente, identificata come hashish, per un peso complessivo di circa 125 kg. Il conducente è stato arrestato e associato alla casa circondariale di Sollicciano su disposizione della Procura della Repubblica di Firenze mentre la sostanza stupefacente veniva sottoposta a sequestro e messa a disposizione della competente autorità giudiziaria.