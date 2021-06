Coronavirus Lazio, D'Amato: "Oggi su oltre 10mila tamponi nel Lazio (1.324) e oltre 12mila antigenici per un totale di oltre 22mila test, si registrano 179 nuovi casi positivi (+40), i decessi sono 7 (+1), i ricoverati sono 587 (-58). I guariti 1.237, le terapie intensive sono 107 (-1).



Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0.8%. I casi a Roma città sono a quota 89. Nuovo record: nella giornata di ieri 8 giugno, alla mezzanotte, sono state registrate 66mila somministrazioni di dosi di vaccino in tutta la regione. Nella giornata di oggi 9 giugno raggiungeremo 3,9 milioni di dosi somministrate e già oltrepassata la quota di 1,3 milioni di seconde dosi.



Nuovo obiettivo campagna vaccinale: entro 8 agosto raggiunta prima fase immunizzazione di massa e inizia chiusura degli hub. Sarà mantenuta in piedi la rete vaccinale dei medici di medicina generale, dei pediatri e delle farmacie. Da domani 10 giugno alle 24:00 si aprirà la prenotazione per la fascia d'età 29-25 (nati 1992-1996), prenotazione su prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome; tutte le informazioni su salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-fasce -eta.

Da domani 10 giugno prenotazione per primo Junior Open Day 12/16 anni Pfizer, per le giornate di sabato 12 domenica 13 giugno. Partecipano anche i pediatri di libera scelta. Le vaccinazioni avverranno in 43 punti vaccinali distribuiti in tutta la regione: 8 nella Asl Rm1; 4 nella Asl Rm 2; 5 nella Asl Rm 3; 4 nella Asl Rm 4; 4 nella Asl Rm 5; 4 nella Asl Rm 6; 5 nella Asl di Viterbo; 4 nella Asl di Frosinone; 3 nella Asl di Latina; 2 nella Asl di Rieti. Prenotazione su prenotavaccino-covid.regione. lazio.it/welcome; accessibile anche dal portale salutelazio.it.



Prossime date di apertura delle prenotazioni per fasce di età: domenica 13 giugno alle 24:00 ultima fascia d'età 24-17 (nati 1997-2004); dal 15 giugno possibile prenotare fascia 12-16 dal proprio pediatra, prenotazioni su prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome tutte le informazioni su salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-fasce-eta.

Asl Roma 1: sono 44 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso; Asl Roma 2: sono 32 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso; Asl Roma 3: sono 13 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registra 1 decesso;



Asl Roma 4: sono 16 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi; Asl Roma 5: sono 22 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; Asl Roma 6: sono 14 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nelle province si registrano 38 casi e si registrano 4 decessi nelle ultime 24h: nella Asl di Latina sono 20 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi; nella Asl di Frosinone si registrano 13 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi;



nella Asl di Viterbo si registrano 5 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi; nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso".