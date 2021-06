Acqualatina informa che a causa di un guasto improvviso sulla rete idrica in via SS 148 Pontina sulla complanare altezza borgata Agip, è in corso un'interruzione idrica.

Le zone interessate sono: via Oberdan, via Toti, via Baracca, via Sauro, via Scienze, via della Meccanica, via della Chimica, via del Commercio, via dell'Industria, via della Tecnica e via Cagliari. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema. Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti. A causa di sopraggiunti imprevisti tecnici durante l'esecuzione dei lavori, l'interruzione idrica in corso si protrarrà fino alle ore 22:00 di oggi 09 giugno 2021. La graduale normalizzazione del servizio è prevista in nottata.