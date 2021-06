Polizia di Stato di Latina, denunciato un giovane per guida in stato di ebbrezza e 4 ragazzi sanzionati per violazione del coprifuoco.

Verso l'una della scorsa notte, la Squadra Volante è intervenuta nel centro cittadino nella cosiddetta Zona Pub per la segnalazione di un sinistro stradale.

Veniva così appurato che il conducente di un'autovettura, dopo aver perso il controllo del veicolo condotto a causa dell'elevata velocità, terminava la sua corsa contro pedane, tavoli e sedie collocate all'esterno di due locali che al momento erano fortunatamente già chiusi in considerazione dell'orario notturno.

Il responsabile, un giovane 24enne risultato positivo all'alcool test, è stato denunciato in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica. Allo stesso è stata ritirata la patente di guida ed il veicolo affidato a una persona di sua fiducia.

Nell'arco della stessa notte, sempre nella zona pub, il medesimo personale della Squadra Volante, a seguito di un intervento per schiamazzi, sanzionava 4 giovani, intenti a discutere, in maniera animata, non curanti del limite di orario stabilito per il coprifuoco vigente causa pandemia.

Per tale ragione venivano tutti sanzionati.