Nottata movimentata sul territorio di Minturno, per due episodi verificatosi nel Comune capoluogo e a Scauri. A Minturno è entrato in azione il solito balordo, che questa volta ha indirizzato le sue attenzioni al locale "Il Paradiso del Dolce", pasticceria situata in via Luigi Cadorna, di fronte allo stadio Caracciolo Carafa- Rolando Conte. Un raid notturno che, per sfortuna dell'autore, ha fruttato un magro bottino. L'ignoto, almeno per ora, ha forzato una delle porte d'ingresso del laboratorio del locale, con l'ausilio di un piede di porco. Una volta entrato è andato diritto verso la cassa, che ha forzato, portando via un "bottino" di poco più di dieci euro, tutto in monete.

Lo sconosciuto non ha toccato altro, come ha poi accertato il proprietario del locale Raffaele Mone, che si è accorto del "colpo del secolo" ieri mattina. Lo stesso titolare dell'attività ha poi presentato una denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Minturno. Già in passato il locale era stato visitato da ignoti, che, anche in quella occasione, si dovettero accontentare di un misero bottino.

Un altro furto, ma andato male, si è verificato durante la notte a Scauri ai danni di una gettoniera del distributore automatico posto all'esterno del Bar Picasso. Ad entrare in azione è stato un ventenne del luogo, che ha agito assieme ad un'altra persona, per ora non identificata, il quale è stato deferito in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso. A far saltare il piano del ladro è stata una pattuglia del Nor- sezione radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Formia. Un servizio predisposto dal comandante della Compagnia, capitano Michele Pascale, che ha potenziato i servizi di controllo.