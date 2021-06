A quanto è dato sapere almeno tre soggetti avrebbero tentato una rapina in villa tra Cori e Giulianello venendo però probabilmente sorpresi dai proprietari dell'immobile e messi in fuga dal repentino e tempestivo intervento delle prime pattuglie dell'arma.

È incorso in questi momenti sotto al diluvio una caccia all'uomo da parte dei carabinieri delle stazioni di Cori e Cisterna e dei colleghi del reparto territoriale di Aprilia.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli