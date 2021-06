E' caccia al commando che ieri pomeriggio sotto al diluvio ha tentato una rapina in una villa tra le campagne di Cori, alle porte della frazione di Giulianello.

I carabinieri di Cori e Cisterna insieme ai colleghi del reparto territoriale di Aprilia, sono impegnati sulle strade e campagne del territorio per cercare almeno tre persone, di una delle quali forse armata. La banda ha provato ad entrare in un'abitazione di contrada Quarticciolo. Molto probabilmente i banditi sono stati scoperti dai proprietari, perché sono stati loro a chiedere aiuto ai militari. In pochi istanti tutti gli uomini della stazione di Cori si sono catapultati nella piccola strada senza uscita di campagna scortati dai colleghi di Cisterna, arrivati dal centro pontino a sirene spiegate. E' iniziata subito la caccia tra le campagne circostanti, con posti di blocco sulla strada principale che collega Giulianello a Cori. Anche gli agenti della Polizia di Stato hanno aiutato nelle ricerche. Una pattuglia sulla via provinciale che porta a Cisterna ha controllato una vettura dopo averla fatta accostare a bordo strada.

E' probabile che i malviventi sono arrivati a bordo di una macchina di colore grigio. Rimane un'ipotesi senza riscontri ufficiali. Al momento sono poche le informazioni in merito. Sulle indagini c'è il massimo riserbo. Dalle poche notizie emerse nessuna persona sarebbe rimasta ferita. Una vera fortuna visto che molto probabilmente i proprietari della villa si sono trovati faccia a faccia con i malviventi, probabilmente armati. E proprio le loro testimonianze potrebbero aiutare gli inquirenti nelle ricerche che continuano in queste ore senza sosta. E' probabile che la banda aveva studiato il colpo e valutato anche gli eventuali rischi, visto che hanno deciso di assaltare una villa situata in una strada senza uscita.