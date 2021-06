L'ordinanza scaturisce a seguito delle precedenti denunce segnalate dai militari relative ai diversi episodi in cui il 42enne aveva violato le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria che gli vietavano di avvicinarsi alla parte offesa vittima degli atti persecutori posti in essere.

Continua a violare le prescrizioni imposte e si avvicina all'ex compagna, per questo finisce in arresto. E' accaduto a Sabaudia.

