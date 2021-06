Oggi pomeriggio si è spento definitivamente Giorgio Ciccolella, il ventenne di Formia rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto lunedì sera a Scauri. Oggi sono state staccate le macchine che lo tenevano in vita e i suoi organi, dopo l'autorizzazione dei familiari ed esperite le procedure di legge previste, saranno donati. Ieri i sanitari del San Camillo dove il giovane era ricoverato, avevano diagnosticato la morte cerebrale. Dolore e commozione tra gli amici di Formia, ma anche di Minturno, che aveva conosciuto durante i cinque anni di scuola trascorsi al liceo scientifico Alberti. Intanto i Carabinieri hanno acquisito anche le immagini dell'impianto di video sorveglianza posizionate all'incrocio di piazza Sant'Albina a Scauri dove si è verificato l'incidente.

