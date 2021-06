Due sentenze per rapina ieri sono state emesse dal collegio penale del Tribunale per due episodi diversi che vedevano sul banco degli imputati due uomini. La pena più alta nei confronti di Dario Poporogu, condannato a sei anni di reclusione per un episodio avvenuto nell'aprile del 2016 quando - secondo l'accusa - aveva picchiato e strappato una catenina di bigiotteria a un uomo che insieme ad uno altro straniero era ubriaco. Le indagini dei carabinieri che erano intervenuti per la segnalazione di una rissa in via Marchiafava, avevano portato all'imputato che era stato indagato a piede libero. Ieri in aula nel corso della requisitoria, la pubblica accusa - rappresentata dal Procuratore Capo Giuseppe de Falco - ha chiesto la condanna a sei anni mentre il difensore dell'imputato l'avvocato Moreno Gullì ha cercato di scardinare le accuse, a partire da una serie di elementi. Quando i carabinieri erano intervenuti sul luogo della segnalazione, avevano trovato diverse persone presenti in via Marchiafava e i militari avevano cercato di ricostruire i fatti contestati. Le due parti offese che sono detenute in carcere erano state ascoltate dagli investigatori e la difesa ha sostenuto anche una serie di incongruenze e di elementi contradittori per sconfessare le accuse. Una volta depositate le motivazioni sarà presentato ricorso in Appello.

Sempre ieri nel corso di un altro processo per rapina, un altro imputato è stato condannato a tre anni di reclusione e a 900 euro di multa, si tratta di Remus Finta, romeno, accusato di essere entrato in una profumeria al centro commerciale Latina Fiori e di aver tentato di portare via diverse confezioni di profumo per un valore di 200 euro. In un secondo momento mentre aveva cercato la fuga aveva aggredito anche un addetto alla vigilanza che era rimasto ferito e aveva riportato un trauma distorsivo al polso.

