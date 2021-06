La Polizia di Stato di Latina, al termine di una complessa attività di indagine, ha individuato l'autore delle numerose rapine e furti con strappo compiuti nelle ultime settimane nel capoluogo, sottoponendolo alla misura del fermo di indiziato di delitto di iniziativa.

L'uomo, Mohamed Jandoubi, 34 anni, già arrestato per Alba Pontina e legato al gruppo Travali, è ritenuto essere l'autore di almeno due eventi criminali ed è stato intercettato dagli agenti della Squadra Mobile proprio mentre si stava recando presso la stazione ferroviaria di Latina, evidentemente allo scopo di fuggire.

Le investigazioni hanno duramente impegnato i poliziotti della Squadra Volante e della Squadra Mobile, che non si sono risparmiati per arrivare ad individuare il responsabile dei diversi fatti delittuosi che stavano creando un crescente allarme sociale tra i cittadini.

Le attività di indagini realizzate dalla Questura sono state sia di tipo tradizionale - con una assidua attività di pattugliamento su strada – sia di natura tecnica, mediante l'esecuzione di numerosi e ripetuti sopralluoghi nelle aree dove l'uomo aveva colpito e l'acquisizione di una quantità considerevole di materiale video, attentamente esaminata.

In aggiunta ai due episodi contestati e per i quali è scattato il fermo, gli investigatori stanno raccogliendo ulteriori elementi in relazione ad altri episodi criminosi di cui l'uomo si è reso responsabile.

L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Roma – Regina Coeli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.