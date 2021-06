Le si rompono le acque all'improvviso ed arriva all'ospedale cinque minuti prima del parto grazie alla pattuglia della Polizia. Ieri mattina una 38enne ha improvvisamente iniziato il travaglio mentre era insieme ad un'amica. Per questo hanno chiesto aiuto alla Polizia per raggiungere l'ospedale di Latina. Così gli agenti hanno intercettato l'auto a Cerciabella e l'hanno scortata fino a Latina dove è giunta ed è stata presa in carico dai medici. Cinque minuti dopo ,l'arrivo in ospedale la donna ha dato alla luce uno splendido bambino. Senza l'ausilio e la prontezza della pattuglia a fare da "apripista" la donna ha rischiato seriamente di partorire in auto.