Indagini "alla vecchia maniera" e con l'ausilio di telecamere e intercettazioni. Ecco come i carabinieri di Norma e di Aprilia hanno raccolto elementi di prova a carico dei quattro soggetti arrestati (due in carcere, uno ai domiciliari e una agli obblighi di firma) per spaccio di droga. Hanno osservato, pedinato, ascoltato le conversazioni dei due coniugi che in via Gramsci hanno creato una vera e propria piazza di spaccio, ma soprattutto hanno fermato, perquisito e ascoltato i tanti clienti. C'era chi passava in auto, pagava e poi faceva il giro dell'isolato per poi tornare a recuperare la droga, tutto dalla finestra, ma c'era anche chi nella casa dei due coniugi entrava a consumare. E loro, anche dopo aver saputo di essere sotto controllo non hanno interrotto l'attività continuando imperterriti a spacciare.

