Crolla il cornicione in via dei Lauri, proprio mentre la strada è affollata di pedoni e sono in corso i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia in occasione della prima partita degli Europei di calcio. Sul posto ieri sera sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno recintato l'area e i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito dal crollo dell'intonaco, ma il pericolo concreto ha indotto i pompieri a delimitare l'area interessata dal crollo.