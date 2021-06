Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Domenica alle ore 24:00 al via prenotazioni per ultima fascia d'età 17-24 anni. Rispettata tabella di marcia delle vaccinazioni. Prenotazioni su prenotavaccino-covid. regione. lazio. it/welcome, tutte le informazioni su salutelazio. it/vaccinazione-covid-19-fasce -eta

Partito questa mattina il primo dei due week Junior Pfizer (fascia di età 12-16 anni) in 43 hub nel Lazio. Le operazioni si stanno svolgendo con il massimo ordine, nel pieno della sicurezza e del rispetto di norme e famiglie

Da oggi, su disposizione del Ministero della Salute, il vaccino Vaxzevria (AstraZeneca) viene somministrato esclusivamente ai cittadini over 60 (a partire dai 60 anni già compiuti). Tutte le prenotazioni sono confermate

Nuove disposizioni del Ministero della Salute su AstraZeneca: le vaccinazioni procedono regolarmente, in maniera ordinata, nessun disagio riscontrato. Grande richiesta di chiarimenti da parte degli utenti soprattutto su richiami AstraZeneca, i nostri operatori stanno fornendo tutte le informazioni del caso.

"Oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio (-1.303) e oltre 19mila antigenici per un totale di quasi 27mila test, si registrano 164 nuovi casi positivi (-5), i decessi sono 8 (-4), i ricoverati sono 481 (-31). I guariti 953, le terapie intensive sono 102 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,6%. I casi a Roma città sono a quota 61. Procede andamento da zona bianca.

Si è conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli