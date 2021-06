Ancora controlli per contrastare il fenomeno del bracconaggio da parte dei carabinieri del Nipaaf, che questa mattina all'alba sono entrati in azione nelle campagne adiacenti al lago di Fondi.

I controlli, in particolare, hanno riguardato la cattura illecita di avifauna selvativa protetta, in particolare la specie del cardellino. In questo periodo dell'anno, infatti, i volatili sono attratti dalle rilevanti fioriture dei cardi - da cui discende il nome della specie - e la cattura è di conseguenza più semplice. Gli esemplari catturati di frequente vengono rivenduti vivi nei mercati rionali, specie nell'hinterland campano, a un prezzo che può arrivare a 300 euro a coppia. I carabinieri forestali del Nipaaf hanno denunciato a piede libero un ragazzo di 22 anni che è stato sorpreso mentre aveva catturato con una rete da uccellagione e l'ausilio di richiami acustici vietati 35 cardellini che sono stati rimessi in libertà. Tutti i mezzi illeciti utilizzati sono stati sequestrati.