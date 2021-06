Sono entrati in un'abitazione ieri mattina, forse studiando gli spostamenti dei proprietari, per mettere a segno un colpo. Poi la fuga da quell'abitazione di via Vigne di Circe, a San Felice Circeo, con dei monili, denaro contante e anche una pistola.

Il furto è stato messo a segno ieri mattina attorno alle dieci del mattino. Ignoti, compiendo una effrazione, sono entrati in una abitazione di via Vigne di Circe mentre i proprietari di casa in quel momento non c'erano.

Hanno iniziato a frugare ovunque alla ricerca di oggetti preziosi e soldi da portar via. Hanno trovato dei preziosi, nonché denaro contante per una cifra che, secondo i primi accertamenti, pare ammonti a circa 500 euro. Oltre a ciò, i malviventi hanno trovato e rubato pure una pistola che era regolarmente detenuta.

Quando i proprietari si sono accorti dell'accaduto hanno allertato i carabinieri. Delle indagini se ne stanno occupando i militari dell'Arma della Stazione di San Felice Circeo, diretti dal luogotenente Antonio Mancini, sotto il coordinamento della Compagnia di Terracina coordinata dal capitano Vivona.

Per contrastare i reati predatori (e non solo) verranno intensificati i controlli su tutto il territorio durante i mesi estivi, in modo tale da fronteggiare anche l'aumento esponenziale di presenze.