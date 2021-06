Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi poco fa in strada ad Ardea. Secondo quanto emerso finora, un uomo avrebbe sparato per poi allontanarsi. I fatti sono avvenuti in zona Colle Romito, in via degli Astri, dove l'uomo si sarebbe barricato in un'abitazione

Coinvolti due bambini, trasportati in eliambulanza, e un anziano. Sul posto i carabinieri di Ardea, Pomezia e Anzio.

Seguiranno aggiornamenti