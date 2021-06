È scomparso Enea De Meo, storico e stimato commerciante del legname di Formia, classe 1927. Era il suocero di Giovanni Acampora Presidente di Confcommercio Lazio e della Camera di Commercio di Latina. Proprio un anno fa Acampora in un post sui social, accompagnato da una bella foto, scriveva così… "Una generazione che resiste, che ha lottato, che ha creato benessere per i propri cari e per un intero territorio. Tempi in cui invidia e gelosia, burocrazia e prepotenze tra imprese e pubblica amministrazione non esistevano.

Bisognava lottare per crescere e parole come Rispetto e Onore avevano un significato!!! Ho ancora tanto da imparare da persone come lui e Enea ha ancora tanto da insegnare."

LE CONDOGLIANZE DI CONFCOMMERCIO LAZIO SUD

Confcommercio Imprese per l'Italia Lazio Sud si unisce al dolore del Presidente Giovanni Acampora e della sua famiglia per la scomparsa dell'amato suocero Enea, storico ed illuminato commerciante della città di Formia.