Nella decorsa notte, a Cisterna, i carabinieri del locale comando stazione hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un 39enne del posto, per aver reiteratamente minacciato di morte la consorte, in fase di separazione.

La vittima aveva già sporto denunce presso quel comando arma, per analoghi precedenti episodi, pertanto i militari procedevano ad una contestuale attività investigativa conclusasi con il provvidenziale e tempestivo intervento di oggi, che consentiva di evitare ulteriori e più gravi conseguenze in danno della vittima.

L'arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari così come disposto dall'autorità giudiziaria informata.