E al momento di due feriti in codice rosso il bilancio di un incidente stradale avvenuto all'altezza del km 54 della via Pontina in direzione di Roma.

Sul posto per effettuare i rilievi e prestare i primi soccorsi sono giunti gli agenti di polizia stradale di Aprilia e un'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasferire al pronto soccorso gli occupanti di una Lancia Y che a seguito della carambola che ha visto coinvolto e tre vetture in tutto si è ribaltata sulla corsia di sorpasso.

Al momento gli agenti della stradale hanno deviato il traffico in direzione nord sullo svincolo per campoverde. Una lunga coda si è già formata fino da Borgo Montello.