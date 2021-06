Il tempestivo intervento dei militari dell'arma consentiva di bloccare i malviventi dopo un breve inseguimento, recuperando la refurtiva poi restituita avente diritto. Gli autori del delitto sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per tentato furto aggravato e danneggiamento.

nella serata del 13 giugno scorso, a Latina Scalo, i carabinieri del locale Nor sezione radiomobile, su richiesta pervenuta dalla centrale operativa, intervenivano nei pressi di un condominio ubicato a Latina Scalo. Giunti sul posto sorprendevano due persone, un 21enne di Latina ed un 34 enne romeno che, dopo essersi introdotti all'interno della citata area privata, avevano forzato un lucchetto catena, tentando di asportare una bicicletta assicurata alla stessa.

