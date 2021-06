Sono in corso attività investigative finalizzate ad identificare e rintracciare i partecipanti all'evento delittuoso.

Questi ultimi alla vista del personale dell'Arma dei carabinieri, sopraggiunto tempestivamente per sedare gli animi, si davano a precipitosa fuga, abbandonando sul posto una pistola ad aria compressa cal. 50 recuperata e sequestrata dagli operanti.

La scorsa notte, a Terracina, i carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, nell'ambito di servizi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di violenza giovanile verificatisi negli ultimi tempi anche in provincia di Latina, connessi ad assembramenti nei pressi dei principali luoghi di aggregazione, intervenivano sul lungomare Circe, dove si era verificato un acceso litigio tra un gruppo di ragazzi.

