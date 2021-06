L'attrezzatura (betoniera e motocarriola cingolata) utilizzate per realizzare i lavori sono stati sottoposti a sequestro penale.

Si tratta rispettivamente del proprietario e degli esecutori dei lavori, che hanno introdotto macchinari in un'area agricola rurale di circa 532 metri quadrati di proprietà privata, per pavimentare una strada già sottoposta a sequestro penale il 10 giugno scorso.

Nel corso della mattinata odierna, a Ponza, i carabinieri della locale Comando Stazione, nell'ambito di servizio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati in materia edilizia, hanno denunciato tre persone.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli