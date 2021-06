Si mette alla guida dell'auto dopo aver esagerato col bere e rimane coinvolto in un incidente stradale. Per questo un 21enne originario dell'India ma residente a San Felice Circeo è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza.

Il giovane, la sera del 21 maggio 2021, si poneva alla guida della propria autovettura sotto l'effetto di sostanze stupefacenti – cosi' come accertato presso una struttura sanitaria – rimanendo coinvolto in un sinistro stradale con feriti.

La patente di guida è stata ritirata.