E' finita sopra al marciapiedi per fortuna senza investire nessuno, una delle due vetture coinvolte in uno scontro oggi lungo via Carano, all'altezza dell'incrocio con via Carroceto.

Sul posto per soccorrere uno dei due conducenti rimasto ferito, è giunta un'ambulanza del 118. Per i rilievi e per mettere in sicurezza l'incrocio, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di viale Europa.