Dopo il doppio zero registrato ieri, primo giorno da mesi, senza alcun nuovo contagio, nelle ultime 24 ore il Covid è tornato ad affacciarsi con 12 nuovi casi ma per fortuna senza far registrare alcun decesso.

Sono i dati contenuti nel quotidiano bollettino di aggiornamento della Asl di Latina sull'andamento della pandemia. Vanno poi segnati 103 guarigioni, 3 ricoveri e 4752 nuove vaccinazioni.

I nuovi casi positivi Comune per Comune:

Aprilia

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 3

Cori

Fondi 1

Formia

Gaeta

Itri

Latina 4

Lenola

Maenza

Minturno

Monte San Biagio

Norma 2

Pontinia

Ponza

Priverno

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia

San Felice Circeo

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta

Sezze 1

Sonnino

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina 1

Ventotene

TOTALI 12