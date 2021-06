Un ramo cade da un camion e colpisce un ragazzo di 18 anni in sella a uno scooter. È quanto accaduto nel primo pomeriggio in via del Faro, a San Felice Circeo.

Secondo le prime ricostruzioni, il ramo sarebbe caduto da un mezzo che trasportava delle potature e il giovane non avrebbe fatto in tempo a schivarlo. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato il primo soccorso al giovane che è stato poi trasportato in ospedale per i dovuti accertamenti. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri della Stazione di San Felice Circeo, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e che si stanno occupando delle verifiche del caso.