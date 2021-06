Non accetta la fine della relazione e aggredisce la ex compagna, per questo è stato denunciato un 34enne di Latina.

I carabinieri di Latina Scalo, nella serata di domenica 13 giugno, hanno denunciato l'uomo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'uomo ha infatti aggredito la convivente 36enne provocandole lesioni personali giudicate guaribili in giorni 15 giorni dal personale medico del locale pronto soccorso.

Dell'accaduto i militari hanno informato anche il centro antiviolenza donne.