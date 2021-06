Nella circostanza particolare attenzione è stata posta alla somministrazione di alcolici ai minori e due esercizi pubblici sono stati contravvenzionati: in un caso, è stata elevata una sanzione amministrativa di 333,00 € mentre il titolare di un altro locale è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino per aver somministrato bevande alcooliche ad un minore di anni 16.

