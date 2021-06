Un grosso ramo si è improvvisamente staccato da un albero ed è finito su una delle auto in transito. Il bilancio è di una persona ferita. Il fatto è accaduto lunedì sera alle porte di Cisterna, nella frazione di Cerciabella lungo la strada Provinciale per Latina. Alla guida della vettura coinvolta, una Fiat Panda, una giovane del luogo, rimasta ferita a seguito dell'improvviso impatto con il ramo.

Sul posto, sono intervenuti i Carabinieri, lo staff sanitario del 118 e anche i Vigili del fuoco. A quanto riferito, nella caduta il ramo ha colpito solamente una autovettura, mentre quelle dietro sono riuscite a fermarsi in tempo, evitando così conseguenze più gravi. E sono stati proprio i conducenti delle altre vetture a lanciare l'allarme e chiedere aiuto al centralino dei soccorsi. Tra i primi ad arrivare il personale dei pompieri, che ha provveduto a tagliare e rimuovere il grosso ramo caduto sulla parte anteriore della Panda. Un'ambulanza del gruppo San Paolo della Croce ha preso in cura la giovane conducente, rimasta ferita ma sempre cosciente.

La ragazza è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per gli accertamenti di rito. Fortunatamente le sue condizioni sono parse fin da subito buone, rispetto alla dinamica dei fatti. La caduta del ramo poteva provocare conseguenze ben più gravi.

Sul posto anche i Carabinieri per tutti i rilievi del caso. Il traffico in quel tratto della Provinciale è stato bloccato in ambo le direzioni per circa un'ora. Sono state predisposte deviazioni su via Toti (per le vetture provenienti da Cisterna) e per la zona industriale (per le vetture provenienti da Latina).