Il corpo di un uomo è stato trovato sulla Fondi-Sperlonga. Si tratta di un 38enne di nazionalità indiana. Secondo i primi accertamenti, si ipotizza che l'uomo possa essere rimasto vittima di un investimento.

Ad accorgersi della presenza della salma è stato un automobilista che ha provveduto ad allertare i carabinieri della Tenenza, intervenuti sul posto.

La salma è stata recuperata e trasportata presso il cimitero comunale dov'è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Verranno effettuati accertamenti medico-legali per far luce sulle cause del decesso