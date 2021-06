nel corso della giornata di ieri, tra Formia e Spigno Saturnia, lungo la via Ausente (SP128) e la S.R. 630 per Formia - Cassino, i carabinieri del Comando Provinciale di Latina e del gruppo carabinieri forestali di Spigno Saturnia, hanno svolto un servizio coordinato finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia ambientale in particolar modo all'illecito trasporto dei rifiuti sulla rete stradale nazionale. L'attività è stata indirizzata al capillare controllo di veicoli adibiti al traporto di rifiuti che transitano sulle arterie di collegamento con i siti di raccolta e smaltimento degli stessi.

Nell'ambito dei posti controlli attuati sono stati controllati : 16 veicoli,17 persone riconducibili al settore dei rifiuti (titolari o dipendenti di imprese dedicate allo specifico settore) ed è stata inoltre elevata, nei confronti di una ditta di Formia, una sanzione amministrativa di 3.100 euro per mancata esibizione dell'apposito formulario di identificazione dei rifiuti, necessario per il trasporto