Nella giornata di ieri, a Roccagorga, i carabinieri forestali del comando stazione di Priverno, nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati in materia ambientale, deferivano in stato di libertà all'autorità giudiziaria un 63 enne del luogo, per aver svolto lavori edili in assenza dei titoli autorizzativi su di un manufatto situato in zona sottoposta a vicolo paesaggistico.

L'intera area interessata veniva sequestrata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.