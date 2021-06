Scontro tra due auto lungo via Nettuno, all'incrocio con via Reynolds, nel territorio di Cisterna. Sul posto al momento un'ambulanza e un'auto medica per soccorrere i due conducenti, di cui uno è stato trasferito in ospedale, ma non in gravi condizioni.

Le due auto dopo lo scontro sono finite fuori strada. Una ha sfondato la recinzione di una rivendita di bombole di gas e l'altra è finita nel canale.