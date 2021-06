Prosegue l'attività disposta dal Comandante provinciale colonnello Lorenzo D'Aloia, sul territorio pontino, finalizzata al rispetto delle normative previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in materia di armi, al fine di prevenire la recrudescenza di delitti commessi con l'utilizzo illegale delle stesse.

In particolare nella giornata di oggi, a Terracina, i carabinieri del locale Comando Stazione, intervenuti per una lite in famiglia tra due coniugi, hanno proceduto in via prudenziale al ritiro cautelativo delle numerose armi da fuoco detenute legalmente dal marito, una pistola semiautomatica e sei fucili da caccia.