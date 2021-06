Nella giornata di ieri, a Latina Scalo, i carabinieri del locale Comando Stazione unitamente a personale del Nas, nel corso di servizio finalizzato al controllo delle attività commerciali del settore alimentare denunciavano in stato di libertà per violazioni di legge in materia sanitaria, un cittadino nigeriano 40 enne.

In particolare i militari operanti procedevano ad ispezionare il suddetto esercizio di etnia africana, rilevando irregolarità nell' ambito della sicurezza e tracciabilità alimentare, procedendo al sequestro di circa 200 kg. di prodotti rinvenuti.