Code e rallentamenti in entrambe le direzioni sulla via Pontina tra Campoverde ed Aprilia.

Due cantieri per il rifacimento dell'asfalto aperti uno in direzione sud poco prima dell'uscita per Campoverde nord e, l'altro, in direzione nord all'altezza di via Guardapasso stanno creando lunghissime code in entrambe le direzioni.

La situazione più grave è quella in direzione sud con almeno 3 km di coda