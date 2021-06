Nel corso della serata di ieri, i carabinieri di Latina, durante un servizio di controllo finalizzato alla prevenzione ed al contrasto delle violazioni in materia di circolazione stradale, hanno denunciato un 49 enne del luogo per "guida in stato di ebbrezza alcolica".

L'uomo infatti, fermato per un controllo dai militari e sottoposto all'esame etilometrico, risultava avere un tasso superiore a quello consentito dalle norme in vigore.

La patente di guida è stata subito ritirata.