Incidente mortale a Gaeta. A perdere la vita un centauro a bordo di un maxi-scooter.

A distanza di ventiquattr' ore dal brutto sinistro occorso lungo via Unità d' Italia a Formia in cui è rimasto ferito in maniera piuttosto seria un centauro, per il cui soccorso si è reso necessario l' intervento di un'eliambulanza, un altro e questa volta ancora più grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la Flacca, nel territorio di Gaeta all'altezza del chilometro 28.400, nel territorio di Gaeta, in prossimità dell' incrocio con via Eucalipti.

Nel violento impatto sono entrati in collisione due auto, una Toyota e una Citroen C3 , un camper e uno scooter. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale coadiuvatada carabinieri e polizia. L' uomo sul mezzo a due ruote ha riportato le conseguenze più gravi, tanto che è stato richiesto l'intervento di una eliambulanza, fatta poi atterrare nello stadio Riciniello. Il malcapitato è quindi stato trasportato a bordo di un'ambulanza all' interno dell' impianto sportivo. Lì i medici hanno cercato di stabilizzarlo ma per l' uomo non c'è stato nulla da fare.