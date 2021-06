Dea bendata a Terracina ieri 17 giugno per un anonimo giocatore, che ha vinto al superenalotto quasi 50 mila euro. Un colpo di fortuna arrivato presso la tabaccheria numero 27 di via Traiano, di proprietà di Antonella Massarella.

Il biglietto acquistato si chiama "4+Superstars". L'estrazione è stata vincente. Quattro numeri azzeccati più il "Superstars" che ha fatto maturare una vincita di 47.236 euro, con una giocata di appena 6 euro. Grande festa nella tabaccheria baciata dalla fortuna. Il numero SuperStar è un'aggiunta alle estrazioni del SuperEnalotto. Il numero SuperStar non può essere giocato separatamente dal SuperEnalotto, ma costa solo 50 centesimi di euro per giocata ed offre molte possibilità in più di vincere dei premi.