Tutti condannati per l'omicidio di Desiree Mariottini, per due dei killer pena dell'ergastolo. E altre due condanne a 27 anni e 24 anni e sei mesi. I giudici della terza corte d'assise di Roma hanno dovuto discutere a lungo per emettere una sentenza nei confronti di Yusif Salia (34 anni del Ghana), Mamadou Gara (30 anni del Senegal), Brian Minteh (45 anni del Senegal) e Alinno Chima (48 anni della Nigeria).

Ad essere condannati al massimo della pena Mamadou Gara e Yussef Salia. Una pena di 27 anni e' stata inflitta invece ad Alinno Chima. Condannato a 24 anni e 6 mesi Brian Minthe 24, ma scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Il pm di Roma, Stefano Pizza, aveva chiesto l'ergastolo per tutti.

La decisione è stata presa dai giudici della Terza Corte di Assise di Roma. Desiree Mariottini, 16enne originaria di Cisterna di Latina, fu trovata senza vita il 19 ottobre del 2018 dopo essere stata abusata in un immobile abbandonato di via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo a Roma. Le accuse per i 4 imputati andavano dall'omicidio volontario alla violenza sessuale aggravata arrivando alla cessione di droga a minori.

I giudici non hanno riconosciuto l'aggravante della crudeltà, caduta per tutti e quattro gli imputati.