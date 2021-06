Speravano di passare inosservati grazie al mezzo con cui si stavano spostando, appartenente ad un'associazione di protezione civile, ma non sono riusciti a sfuggire agli agenti di polizia, che li hanno fermati e trovati con circa mezzo etto di cocaina nascosto nel veicolo.

I fatti sono avvenuti nel territorio di Anzio, dove alcuni insospettabili e incensurati, sono stati fermati per un controllo di routine dagli agenti del Commissariato di Anzio e Nettuno. Un normale controllo, come tanti altri nel territorio, in cui i malviventi speravano di non incappare, date le visibili scritte sul mezzo che rimandavano ad un'associazione di protezione civile.

Ma gli agenti non hanno fatto sconti, ed è proprio grazie a questa diligenza che sono stati in grado di sorprenderli con la droga nascosta. Ad insospettire i poliziotti sono stati i due a bordo dell' auto, che hanno subito manifestato insofferenza e agitazione una volta fermati per il controllo.

Un comportamento che non è sfuggito agli occhi attenti degli operatori della Polizia di Stato, che dopo un'attenta perquisizione del mezzo, hanno rinvenuto, celata all'interno del vano motore, un pacchettino, contenente lo stupefacente.

I due uomini, entrambi di Roma in trasferta ad Anzio, ma non per fornire l'opera di soccorso, venivano tratti in arresto e messi a disposizione della competente autorità giudiziaria.

Proseguono i controlli serrati della polizia tra le strade di Anzio e Nettuno, per reprimere il fenomeno di spaccio di droga nel territorio.