Sono soltanto 3 i positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore a Latina e provincia. La diffusione del Covid-19 è ridotta ai minimi termini, il ritorno alla normalità è davvero vicino, almeno per adesso: poi si vedrà, varianti permettendo. Latina, Ponza, Cisterna sono i Comuni dove ieri si è registrato un solo contagio, in tutti gli altri le ultime 24 ore sono trascorse con lo zero nella casella dei nuovi casi. Un dato molto incoraggiante anche in virtù di quanto accade nel Lazio dove un numero così basso di contagi non si registrava da ben 10 mesi, vale a dire dall'agosto del 2020 (e zero decessi). Insomma, stavolta sembra proprio che siamo sulla buona strada, forti dell'aiuto dei vaccini. E presto dovrebbe arrivare anche la disposizione governativa sullo stop all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'aperto, che resta al momento la priorità sulla quale si discute a livello nazionale.