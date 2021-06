I carabinieri del locale comando stazione hanno deferito in stato di libertà all'a.g. una 85 enne del luogo per detenzione abusiva di armi e munizioni. Il controllo è scaturito dai servizi disposti dal comandante provinciale di Latina, colonnello Lorenzo D'Aloia, a seguito della recrudescenza dei fenomeni delittuosi verificatisi recentemente in ambito nazionale, nei quali è stata accertata la consumazione di gravi reati contro la persona mediante l'uso di armi da fuoco anche legalmente detenute. In particolare, la donna non aveva espletato le formalità necessarie ad ottenere l'autorizzazione alla detenzione di due fucili cal. 12, una carabina flobert cal. 9 da palla, n. 111 cartucce cal. 12 di cui una a palla, il tutto ereditato dal defunto marito sette anni addietro e sottoposto a sequestro dai militari intervenuti.

Le attività di specifico monitoraggio, volte all'osservanza delle norme previste dal tulps proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale .