Si chiama squalo capopiatto per la particolare conformazione della sua testa probabilmente. E' finito nella rete tirata su da un peschereccio della flotta terracinese questa mattina, nelle acque di Ponza. L'esemplare è stato subito liberato, giusto il tempo di scattare qualche foto.

Per farlo, visto il grande peso, è stato legato a una fune, è stato sollevato e poi rimesso in acqua. Le foto della pescata sono finite sulla pagina facebook "Sei di Terracina se". Il nome originale dello squalo è "Hexanchus griseus", può arrivare a superare i 4 metri di lunghezza, vive soprattutto negli oceani ma si trova in generale in acque tropicali e temperate. Come si diceva, i pescatori del peschereccio Carlo Padre, dopo averlo tirato su, scattata qualche foto, lo hanno liberato.