Sono soltanto 4 i nuovi contagi da Coronavirus riscontrati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Un dato ancora in discesa, dunque, dopo i soli 3 contagi di ieri. I nuovi positivi, come scrive la Asl pontina nel bollettino giornalieri, si sono registrati a Cisterna di Latina, Latina, Sezze e Terracina. Le guarigioni nelle ultime 24 ore sono state 254, mentre è uno il ricoverato in provincia causa covid. I vaccinati sono stati 4883.